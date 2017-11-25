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Spor

Karşıyaka çıkış peşinde

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Nazilli Belediyespor ve Altay'a yenilerek 5 puanla son sırada kalan Karşıyaka, yarın 14'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda 14 puanla 13'üncü basamakta yer alan Ottocool Karagümrük'le karşı karşıy

25 Kasım 2017 15:20

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son iki maçında Nazilli Belediyespor ve Altay\'a yenilerek 5 puanla son sırada kalan Karşıyaka, yarın 14\'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda 14 puanla 13\'üncü basamakta yer alan Ottocool Karagümrük\'le karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak müsabakayı hakem Semih Kurt yönetecek.
Yeşil-kırmızılılar, kardeş kulübü Karagümrük\'ü yenerek moral bulmaya çalışacak. Karşıyaka\'yı İstanbul deplasmanında taraftarları yalnız bırakmayacak. Karşıyakalı taraftarların 30 otobüs ile Karagümrük maçına çıkarma yapacağı açıklandı.
Bu arada karşılaşmanın galibiyet primi 200 bin TL olarak belirlendi. Eski asbaşkanlardan Nazım Torbaoğlu galibiyet halinde takıma 100 bin TL vereceğini açıklarken, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve işadamı Rauf Aktarlı 50\'şer bin TL prim sözü verdi. Onur\'un sakat olduğu Karşıyaka\'da iyileşen Tayfun kadroya dahil edildi. Rakibin 3 haftadır galip gelemediğini ve çıkış aradığını dile getiren Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta, \"Bizim de kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Deplasmanda bu sezonki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz\" dedi.

 

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