Karşıyaka çıkış peşinde

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 8 haftada yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 puana hasret kalan düşme hattındaki Karşıyaka, yarın evinde Zonguldak Kömürspor\'la karşılaşacak. Atatürk Stadı\'ndaki maç saat 15.00\'te başlayacak. Bilet fiyatları 15 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Onur ile cezalı Arif forma giyemeyecek.

Eski futbolcularından Banahene\'nin alacağı nedeniyle daha önce 3 puanı silinen Karşıyaka\'da Tahkim Kurulu\'nun da Ulusal Kulüp Lisans Kurulu\'nun 20 Eylül\'de kestiği 3 puan silme cezasını onaması, moralleri iyice bozdu. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta puansız son sıraya gerileyecek. Zonguldak Kömürspor ise 13 puanla Play-Off yarışı veriyor.