Karşıyaka çıkış peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta hem üst üste aldığı puan silme cezalarıyla sarsılan hem de son 3 maçını kaybeden düşme hattındaki Karşıyaka, yarın Hacettepe deplasmanında moral arayacak. Cebeci İnönü Stadı\'ndaki karşılaşma saat 15.00\'te başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte eksik futbolcu bulunmuyor. Son iki maçını kazanmayı başaran Hacettepe, grupta 7 puan topladı. Ligde deplasmanda geçen sezondan bu yana 9 maçtır galibiyete hasret kalan Karşıyaka\'da Teknik Direktör Atilla Güneş, geçmişi unutup Hacettepe sınavına konsantre olmaları gerektiğini belirterek, \"Kazanmaktan başka düşüncemiz yok\" dedi.