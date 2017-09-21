Karşıyaka büyük şokta

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta henüz geçtiğimiz 8 Eylül\'de 5 sezon önce takımda forma giyen Ganalı futbolcu Banahene\'nin 56 bin 500 euro (230 bin TL) alacağını yatıramadığı için FIFA\'dan 3 puan silme cezası alan Karşıyaka, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini de yerine getiremediğinden 3 puanla daha cezalandırılınca yıkıldı. Aylardır gelmesinden korkulan cezaları mali sıkıntı yüzünden tek tek almaya başlayan Kaf-Kaf\'ın FIFA\'da karar aşamasında olan Okan Şahingöz\'ün yetiştiricilik bedeli, Makukula, Ofoedu, Juninho gibi eski futbolcuların paraları nedeniyle yeni puan cezalarıyla karşılaşma ihtimali camiadaki endişeyi daha da artırıyor.

Sezon başında alacakları için Futbol Federasyonu\'na başvuran mevcut oyuncuları Yaşar Holding\'in 1 milyon TL nakit desteği, Folkart ve CMS Jant gibi reklam sponsorlarından gelen paralarla takımda tuttuktan sonra, \"Hazırlanın çıkıyoruz\" sloganıyla şampiyonluk hedefi koyan yeşil-kırmızılılar, puan silme cezaları tabelaya yansıtılınca düşme tehlikesiyle burun buruna gelecek. Grupta 3 haftada 4 puan toplayan Karşıyaka, kesinleşen cezalar tabloya işlenince eksi 2 puana gerileyecek. Eski futbolculardan Ofoedu\'nun ödenmeyen 62 bir dolar alacağı yüzünden geçen yıl ekim ayında FIFA\'dan transfer yasağı alan Kaf-Kaf, Federasyon nezdinde de transfer yasaklısı durumda.

Taraftar bölündü

KARŞIYAKA\'nın FIFA\'nın kestiği 3 puandan sonra Futbol Federasyonu\'ndan da ilk kez 3 puan silme cezası alması taraftarlar arasında büyük yankı buldu. Sosyal medyada kulübün durumunu tartışan taraftarlar yardım kampanyası düzenleme fikirleri geliştirdi. Bazı taraftarlar, \"105 yıllık Karşıyaka 200 bin TL ödeyemediği için puan silme cezası alıyor\" diyerek yönetim ve futbolun sponsorunu suçlarken bazıları da durumun tek başına yönetimin suçu olmadığını, tablodan geçmişte görev yapan tüm yönetimlerin sorumlu olduğunu vurguladı.

Pehlivan ayrılıyor

HB Pehlivanoğlu İnşaat firmasıyla sezon başında Karşıyaka\'da futbol takımına sponsor olarak yönetim dışından şubenin başkanlığına getirilen Şevket Pehlivan\'ın görevden ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Kararını hafta başında veren Pehlivan\'ın Başkan Mutlu Altuğ\'la görüştükten sonra açıklama yapacağı bildirildi. Başkan Altuğ\'un, \"Karşıyaka futbolunda tarihin en büyük anlaşması\" olarak duyurduğu sponsorluk konusunda çeşitli tartışmalar çıkmıştı. Prim, peşinat ödemeleri ve Banahene\'nin alacağında yaşanan aksama, sponsorluk şartlarının açıklanmaması, şubede eski hakemlerden Mutlu Çelik\'in göreve getirilmesi gibi nedenlerle yönetim içinden bile anlaşmaya tepki gelmişti.

Potada da sıkıntı büyük

KARŞIYAKA\'da futboldan sonra henüz 2 yıl önce tarihi bir şampiyonluk yaşayan basketbol şubesinde de mali kriz yaşanıyor. Sponsor Yaşar Holding\'in bu ayki ödemeleri transfer yasağı taksidine kaydırmasıyla takımın maaşlarını üstlenmek durumunda kalan yönetim, oyuncuların eylül ayındaki paralarını yatıramadı. Sezon öncesi 7 yeni transferle toplam 10 milyon TL oyuncu ve teknik ekip maliyeti olan kadroyla yola çıkan yeşil-kırmızılılarda yabancı basketbolcuların aksayan maaşlar konusunda şube yönetimine büyük tepki gösterdiği öğrenildi.

Henüz sezon bile başlamadan paralarını alamayan takımın dağılması tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kaf-Kaf\'ta Şube Başkanı Serdar Işıldar, \"Sponsorumuzdan taleplerimiz gerçekleşmedi. Sponsorun 6 milyon TL ödediği, bunun da yarısını transfer yasağı kapsamındaki borçlara kestiği durumda oluşan 4 milyon TL bütçe açığını sadece salona ve formanın sırtına reklam bularak kapatamayız. Yeni haftada sponsorumuzla konuşup ne yapacağımıza karar vereceğiz. Şimdiden kötü bir senaryoyla ilgili düşünmek istemiyorum\" diye konuştu.