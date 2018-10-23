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Spor

Karşıyaka Avrupa'da liderlik peşinde

İZMİR, (DHA) -  FIBA Europe Cup C Grubu'nda sezona Spirou Basket'i deplasmanda 86-77 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi ilk maçını kazanan Hollanda temsilcisi Donar Groningen'i grup liderliği için ağırlayacak

23 Ekim 2018 15:15

İZMİR, (DHA) - 

FIBA Europe Cup C Grubu\'nda sezona Spirou Basket\'i deplasmanda 86-77 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi ilk maçını kazanan Hollanda temsilcisi Donar Groningen\'i grup liderliği için ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 20.30\'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. 
Groningen maçına gelip biletlerini saklayan taraftarlar, pazar günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde yine iç sahada oynanacak Afyon Belediyespor karşılaşmasına ücretsiz girebilecek. Afyon randevusunun bilet fiyatları ise 20 TL olarak belirlendi. Bu mücadelede öğrenci bileti uygulaması yapılmayacak. Sezona üst üste 2 yenilgiyle başlayan Kaf-Kaf, Avrupa ve ligde son 2 maçını kazanıp çıkışa geçmişti.

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