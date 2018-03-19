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Spor

Karşıyaka, Arslan'la yola devam edecek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta üst üste 7 mağlubiyetle 38 yıl sonra 3'üncü Lig’e düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka’da son Kahramanmaraşspor yenilgisinin ardından görevinden ayrılmayı kararlaştıran teknik direktör Cihat Arsl

19 Mart 2018 22:11

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta üst üste 7 mağlubiyetle 38 yıl sonra 3\'üncü Lig’e düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka’da son Kahramanmaraşspor yenilgisinin ardından görevinden ayrılmayı kararlaştıran teknik direktör Cihat Arslan, yönetimle görüşüp takımda kaldı. Futbolcu ve teknik adam olarak hizmet verdiği kulübe zor dönemde kurtarıcı olarak dönen ancak mağlubiyetlere engel olamayan Arslan, yönetimle bir araya gelip istenirse ayrılabileceğini söyledi. Yönetimin devam etmesini istediği tecrübeli teknik adam, görevini sürdürme kararı aldı. Yeşil-kırmızılı ekip kalan 7 haftada bir yandan kurtuluş umutlarını sürdürmeye çalışıp diğer yandan genç futbolcuları yetiştirecek.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Karşıyaka Taraftarlar Derneği, bir bildiri yayınlayıp teknik direktör Cihat Arslan’a görevini sürdürmesi çağrısı yaptı. Taraftarların bildirisinde, \"Hocam sen hiçbir yere gidemezsin. Gel Karşıyaka’yı baştan yaratalım komutan sen ol. Hakkımız varsa da helal ediyoruz. Ancak düşersek bile şerefimizle düşelim. Kutsal formayı hak edene ver. Mahmut’a, Tayfun’a, Abdülhamit’e bir daha o formayı verme. Semtimizin çocuklarına ver\" ifadeleri yer aldı.

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