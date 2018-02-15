Karşıyaka ağır yaralı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka, son 3 maçta tek puanla yetinerek, kurtuluş barajındaki rakiplerinin 5 puan gerisine düştü.

Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra 4 gün arayla oynadığı deplasman maçlarından Niğde Belediyespor\'a 2-0, Bugsaşspor\'a ise 2-1 yenilen Karşıyaka, son 12 hafta öncesi 15 puanla düşme hattında sondan ikinci sıraya geriledi. Bu periyotta düşme-kalma yarışındaki rakiplerden Nazilli Belediyespor, 6 puan alıp 17 puana ulaştı. Kahramanmaraşspor 3 maçı 5, Fethiyespor ise 4 puanla geçerek puanlarını 20\'ye çıkardı.

\"Sadece Can Erdem kalsa 7 puan fazlamız olurdu\" diyen teknik direktör Cihat Arslan, \"Pozisyona giriyoruz, mücadele ediyoruz, futbolcularım ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar ama bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz\" diye konuştu.

Hakemlerin kötü yönetiminden şikayetçi olan Arslan, \"Bugsaş forması giyseler daha iyi olurdu. En azından onların da rakibimiz olduklarını görürdük. İlk golleri 2 metre ofsayttı. Net penaltımızı vermeyip skora etki ettiler. Bugsaş bizi 3 gün oynasak yenemezdi\" şeklinde konuştu.

Ligde kurtuluş hattının 5 puan gerisine düşmelerine rağmen umudunu kaybetmediğini söyleyen Cihat Arslan, \"Yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Artık bu çocukların ayaklarına bakıyoruz. Ben ümitsiz değilim\" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA\'DA CAN\'IN YOKLUĞU ARANIYOR

Karşıyaka, devre arasında elinden kaçırdığı en büyük gol silahı Can Erdem\'i arıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarıda 8 gol attıktan sonra alacakları ödenmediği için serbest kalarak lider Gümüşhenespor\'un yolunu tutan Can\'ın yokluğunda 5 maçta yalnız 2 gol bulabildi. İleri uçta Hakan Kuş\'tan beklediği katkıyı bir türlü alamayan yeşil-kırmızılılarda Bugsaş deplasmanında tek golü Bartu attı. Antrenör Recep Umut\'un oğlu olan genç futbolcu 84\'üncü dakikada oyuna girip 90+1\'de tabelayı değiştirdi. Kadro alternatifsizliği yaşayan Karşıyaka\'da Bugsaş deplasmanı öncesi eski kulüpleri Altınordu ve Bucaspor\'la anlaşılıp lisansı çıkarılan altyapıdan 19 yaşındaki forvet Doğukan İnci, 54\'üncü dakikada Hakan\'ın yerine ilk kez oyuna girip olumlu sinyaller verdi.