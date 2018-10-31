Karşıyaka 106 yaşında

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Türkiye’nin en köklü kulüplerinden olan Karşıyaka’nın 106\'ncı kuruluş yıl dönümü yarın farklı etkinliklerle kutlanacak.

Futbolda altyapı patentli oyuncularla 3\'üncü Lig\'de ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka\'nın sahipsizliğine yeşil kırmızılı taraftarlar ve binlerce kişi, eşi görülmemiş sevda yürüyüşüyle isyan edecek.

1 Kasım 1912’de Kadızade Zühtü Işıl ve arkadaşlarının kurdukları Karşıyaka için yarın ilk tören Zühtü Işıl’ın Örnekköy’deki kabri başında yapılacak. Yönetim, camia ve taraftarlar, saat 11.00’de Işıl’ın kabri başında buluşacak. Uzun süredir 1 Kasım’a hazırlanan yeşil-kırmızılı binlerce taraftar, saat 18.00’de Karşıyaka Çarşısı girişinde toplanacak.

Karşıyakalılar, ihalesi 2 kez iptal edilen, yapımı yıllardır yılan hikayesine dönen Yalı’daki kulüp binası ve İlçe Stadı arazisine kadar kortejle yürüyecek. Saatler 19.12\'yi gösterdiğinde ise yeşil kırmızılıların uzun süredir organize ettiği görsel şölen yapılacak. Kulübün kuruluşunun 100\'üncü yılında yaptıkları görsel şovla Türkiye’nin gündemine oturan Karşıyakalılar, binlerce meşale ve işaret fişeğiyle benzer bir atmosfer yaratacak.

