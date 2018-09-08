Karşıyaka - Düzcespor: 0-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xx), Emrah Akkaya (xx), Ozan Bekar (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Mustafa Değirmenci (x) (Dk. 52 Görkem xxx), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (xx), Anıl (x), Mustafa Aşan (xx), Battal (xxx), Harun (xx) (Dk. 75 Mahir xx), Doğukan (xx) (Dk. 83 Bartu), Hakan (x)

DÜZCESPOR: Gökhan (xxxx) - Mehmet (xx), Muhammed (xx), Talha (xxx) (Dk. 90+2 Tunahan), İsmail Köse (xx), Alperen (xxx) (Dk. 90+5 Kemal), Aybars (xx) (Dk. 62 Ebu Sıddık x), Sabutay (xxx), Kadir (xx), Salih (xx), Enver (xx)

GOL: Dk. 45+2 Alperen (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Onur, Metin, Görkem (Karşıyaka) - Salih, Talha, Kadir, İsmail Köse, Enver (Düzcespor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta sezona Van Büyükşehir Belediyespor beraberliğiyle başlayan Karşıyaka, ilk iç saha maçında Düzcespor\'a tek golle mağlup olmaktan kurtulamadı: 0-1. Konuk ekibin golünü 45+2\'nci dakikada Alperen atarken ikinci yarıda sayısız fırsatı gole çeviremeyen Kaf-Kaf\'ta 49\'uncu dakikada Mustafa Değirmenci\'nin köprücük kemiği kırıldı. Hafta içinde Ufuk İskender\'in yerine Aytekin Sümbül\'le anlaşan yeşil kırmızılı ekip, bu skorla yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçı puansız geçti. Karşıyaka taraftarları, 90 dakika sonrası genç oyuncuları soyunma odasına alkışlarla uğurladı.

17\'nci dakikada Karşıyaka gole çok yaklaştı. Harun\'un ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Battal\'ın aşırtma şutu kaleciyi geçip yan direkten döndü.

21\'inci dakikada Düzcesporlu Salih\'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Erdoğan kontrol etti.

45+2\'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Alperen sol kanattan ceza sahasına girip uzak köşeye vurdu: 0-1

İlk yarı bu skorla bitti.

49\'uncu dakikada bir pozisyonda ters düşen Karşıyakalı Mustafa Değirmenci\'nin köprücük kemiği kırıldı. Mustafa, ambulansla hastaneye kaldırılırken yerine 52. dakikada Görkem oyuna dahil oldu.

58\'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında ceza sahası içinden Hakan\'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.

61\'inci dakikada Onur\'un sağdan ortasına Doğukan\'ın köle önünde gelişine volesi üstten auta gitti.

83\'üncü dakikada Doğukan\'ın soldan sıfıra kadar inip ortaladığı topa Battal\'ın sert kafa şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. Bu dakikada oyundan alınarak yerini Bartu\'ya bırakan genç futbolcu Doğukan, önce karara tepki göstererek direkt soyunma odasına giderken kısa süre sonra geri döndü.

90+8\'inci dakikada Karşıyakalı Hakan, karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

Maç bu skorla sonuçlandı.

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