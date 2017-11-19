Karşıyaka - Altay maçından notlar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in köklü kulüpleri Karşıyaka ile Altay 7 sezon sonra karşı karşıya geldi. En son 2010-11 sezonunda 1\'inci Lig\'de rakip olan iki takımdan Altay, 19 Eylül 2010\'da ilk yarıdaki maçı 2-0, 13 Şubat 2011\'de ikinci devredeki derbiyi ise 1-0 kazanmıştı. Altay o sezon tarihinde ilk kez 2\'nci Lig\'e düşmüştü. Karşıyaka ve Altay arasında son oynanan resmi karşılaşma ise Ziraat Türkiye Kupası\'nda gerçekleşti. 24 Eylül 2014\'teki randevuda Altay penaltılarla tur atlayan taraf oldu.

Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta, geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybettikleri Nazilli Belediyespor maçı sonrası ilk 11\'de 2 değişiklik yaptı. Battal ve Özgür\'ü kulübeye çeken Okta, cezası biten Mustafa Aşan ve Anıl\'ı 11\'e monte etti. Kaf-Kaf\'ta cezası biten Tayfun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen hafta 1-0 kazandıkları Bandırmaspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11\'i bozmadı. Bandırma randevusunda kadroya alınmayan İbrahim Akın bu kez 18\'de yer alıp, kulübede görev bekledi. Geçen hafta teknik heyete, \"Beni ilk 11\'de oynatmazsanız kadroya almayın\" resti çeken İbrahim Akın, sorunun tatlıya bağlanması üzerine bu kez kadroda yer buldu. Sakat olan Doğan da 18\'de yoktu.

Karşıyakalı taraftarlar Atatürk Stadı\'nın kapalı tribününde, Altaylı taraftarlar ise kale arkası tribününde yerlerini aldı. İzmir derbisini yaklaşık 10 bin seyirci izledi. Maçtan önce iki takım taraftarı birbirlerinin tezahüratlarını alkışladı. Altay tribününde, 16 Kasım 2008\'de vefat eden Karşıyaka taraftarı Özgür Soylu için pankart asıldı. Karşıyaka tribününde de \"Yine aylardan kasım, sanki sende kaldı bir yarım\" pankartı açıldı. Karşıyakalılar, \"Özgür ölmedi, kalbimizde yaşıyor\" tezahüratı yaptı. Karşıyakalı bazı taraftarlar ilk yarının sonunda Ali Say ve Harun\'a tepki gösterdi.

Altaylı futbolcular ve teknik heyet geçen haftaki Bandırmaspor galibiyeti sonrası tartıştıkları taraftarlara derbi öncesi karanfil attı. Altay tribünleri bu jest üzerine futbolcuları alkışladı. Altaylı taraftarlar hazırladıkları pankartlar ve atkılarla görsel şova imza attı. 35\'inci dakikada her iki takım taraftarı karşılıklı İzmir Marşı\'nı söyleyerek, \"Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\" şeklinde tempo tuttu. Müsabaka öncesi hayatını kaybeden milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.