Karşıyaka - Adıyaman 1954 maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta son haftalardaki çıkışıyla camiasına moral aşılayan Karşıyaka\'da taraftarlar Adıyaman 1954 maçına akın etti. Hafta boyunca sosyal medyada maça çağrı yapıp ilçeyi pankartlarla donatan yeşil-kırmızılılar, takımlarına büyük destek verdi. Atatürk Stadı\'nın kapalı tribününde 5 bini aşkın taraftar yer alırken Kaf-Kaf sezonun seyirci rekorunu kırdı.

KARŞIYAKA\'da geçen hafta Yeni Orduspor deplasmanında kadroya alınmayan Battal, bu maça da yedek kulübesinde başladı. Mustafa Aşan\'ın cezalı, Onur\'un ise sakat olduğu İzmir temsilcisinde bu ikilinin yerine ilk 11\'de Özgür ve Görkem forma giydi.

MAÇ öncesi iki takım arasında forma krizi yaşandı. Adıyaman 1954, deplasmana yalnız şortu yeşil beyaz formayla geldi. Hakemler, Kaf-Kaf\'ın yeşil forma rengiyle karışacağı için Adıyaman cephesinden değişiklik yapmalarını talep etti. Yardıma koşan Kaf-Kaf, rakibine maçta giymeleri için beyaz şort ve tayt verdi.

ATATÜRK Stadı\'ndaki karşılaşmayı Pınar Karşıyaka\'nın teknik ekibi de izledi. Pınar Karşıyakalı basketbolcular Egemen ve Tayfun da maçı taraftarla birlikte tezahürat yaparak kapalı tribünden takip etti. Karşıyakalı futbolcular sahaya geçen hafta hayatını kaybeden takımın efsane kalecisi Juricevic anısını, \"Mekanın cennet olsun Juricevic\" yazılı pankartla çıktı.

MAÇTA ilk yarının 42. dakikasında Adıyaman 1954\'ten Önder, Karşıyakalı Anıl\'la girdiği mücadelede yerde kalıp sakatlandı. Karşıyaka yedek kulübesinin önünde olan pozisyonda acılar içinde yere düşen futbolcuya yeşil-kırmızılı sağlık heyeti anında müdahale etti. Oyuna devam edemeyen futbolcu, kaburgasında kırık şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.