Karşıyaka - Adıyaman 1954: 2-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Sedat Etik (xx), Tunay Ateş (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xxx), Cenk (xxx), Metin (xx), Özgür (xx), Arif (xxx), Fatih (x) (Dk. 84 Bartu), Mustafa Değirmenci (x) (Dk. 46 Doğukan xxxx), Görkem (x) (Dk. 60 Battal xxx), Harun (xxx), Hakan (xxx)

ADIYAMAN 1954: Abdullah (x) - Mehmet Ali (xx), Hakan (xx) (Dk. 79 Hamza x), İlhan (xx), Önder (xx) (Dk. 45 Furkan xx), Eşref (xxx), Ahmet Tuna (xxx) (Dk. 86 Murat), Semih (x), Muhammed Emel (xx), Baran (xx), Emre (x)

GOLLER: Dk. 53 Eşref (Adıyaman 1954), Dk. 71 ve 90+2 Doğukan (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Hakan, Furkan (Adıyaman 1954), Fatih, Harun, Doğukan (Karşıyaka)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta son 4 maçı namağlup 8 puanla geçen Karşıyaka, evinde yenik duruma düştüğü karşılaşmada Adıyaman 1954\'ü son dakikada mağlup etti: 2-1.

Atatürk Stadı\'nda 5 binin üzerinde Karşıyakalı\'nın izlediği 90 dakikada konuk ekip 53. dakikada Eşref\'in golüyle öne geçti. Kaf-Kaf\'ta haftalar sonra sakatlıktan çıkarak ikinci yarıda oyuna giren Doğukan, 71 ve 90+2. dakikada attığı gollerle skoru belirledi. Yeşil-kırmızılı ekip bu skorla puanını 20\'ye çıkarıp tırmanışını sürdürdü.

1. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Anıl\'ın sağ kanattan ortaladığı topa altı pas içinde Hakan\'ın şutu auta gitti.

9. dakikada Karşıyakalı Fatih\'in hatasında topu önünde bulan Adıyaman 1954\'ten İlhan\'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.

26. dakikada ev sahibinden Mustafa Değirmenci\'nin sağdan orta şut karışımı şutu üstten az farkla dışarıda kaldı.

43. dakikada Karşıyaka gole çok yaklaştı. Hakan\'ın pasıyla ceza sahasına giren Cenk\'in karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Abdullah gole izin vermedi.

İlk yarı golsüz bitti.

53. dakikada Adıyaman öne geçti. Kaleci Abdullah\'ın uzun degajında Fatih\'in kafası kısa düştü, araya giren Eşref, aşırta bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.

71. dakikada skora eşitlik geldi. Anıl\'ın sağdan kestiği topu Hakan indirdi, Battal kafayla Doğukan\'a aktardı. Doğukan ceza sahası içi som çaprazından ağları havalandırdı: 1-1.

90+2. dakikada Karşıyaka ikinci golü de buldu. Anıl\'ın sağdan ortasında Hakan\'dan seken topu sol çayrazdan Doğukan müthiş bir vuruşla ağlarla buluşturup skoru belirledi: 2-1.