Kars, EMITT Fuarı'nda tanıtılıyor

İSTANBUL, (DHA) - KARS Belediyesi, kentin tarihi, kültürel, ekonomik ve doğal zenginliklerini 22\'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)\'nda temsil etti. Fuara katılarak il hakkında bilgi veren Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, \"Kars\'ı anlatmakla bitirmek mümkün değil, çünkü bulunduğu coğrafya önemli bir coğrafyadır. Kars buram buram tarih kokan bir ildir. Kaşarıyla, yağıyla, balıyla meşhurdur. Tarım ve hayvancılıkta bir numaradır. Eğer Kars\'ı yerinde gezip görürseniz Türkiye\'yi gezdim, gördüm diyebilirsiniz çünkü Kars Türkiye\'nin minyatürüdür\" dedi.

Kars Valiliği, Kars Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliği ile kurulan Kars standında, bu yıl turizm ön plana çıkıyor. Stantta, kentin meşhur lezzetlerinden bal, Kars kaşarı, yağ, kete ziyaretçilere ikram ediliyor. Standı ziyaret edenlere Kars’ın kültürel zenginlikleri ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler veriliyor.

\"KARS TÜRKİYE\'NİN MİNYATÜRÜDÜR\"

Kars\'ın görülmesi gereken bir il olduğunu söyleyen Karaçanta, \"Ben bunu her yerde söylüyorum Kars\'ı anlatmakla bitirmek mümkün değil. Çünkü bulunduğu coğrafya önemli bir coğrafyadır. Kars buram buram tarih kokan bir ildir. Kaşarıyla,yağıyla, balıyla meşhurdur. Tarım ve hayvancılıkta bir numaradır. Daha da önemlisi turizmde bir numaradır. Dolayısıyla bunları yerinde gezmek, görmek çok daha önemlidir. Eğer Kars\'ı yerinde gezip görürseniz Türkiye\'yi gezdim, gördüm diyebilirsiniz, çünkü Kars Türkiye\'nin minyatürüdür\" diye konuştu.

\"BİZ ANİ\'YE BAKARSAK, ANİ HEPİMİZE BAKABİLECEK KAPASİTEYE SAHİP TURİZM MERKEZLERİMİZDEN BİRİSİDİR\"

Ani Antik Kenti\'nin il için Allahın bir lütfü olduğunu dile getiren Karaçanta, \" Ani, uluslararası dünya UNESCO listesinde yerini alan ve 90 bin nüfusu bağrında barındıran ve bugün Anadolu\'nun var olmasını sağlayan önemli antik kentlerden bir tanesidir. Bunun varlığı maalesef şimdiye kadar yeryüzüne çıkmamıştı. İşte bu şekilde anlatarak, Kars\'ta ağırlamış olduğumuz misafirlerimize göstererek yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Bundan sonraki süreçte de daha da iyi yerlerde olacak. Çünkü Ani öyle bir yer ki eğer biz Ani\'ye bakarsak, Ani hepimize bakabilecek kapasiteye sahip turizm merkezlerimizden birisidir\" ifadelerini kullandı.

\"SARIKAMIŞ, KIŞ TURİZMİNİN CENNETİDİR\"

Sarıkamış da kış turizminin çok yaygın olduğunu vurgulayan Karaçanta, \"Sarıkamış, kış turizminin cennetidir. Aynı zamanda Sarıkamış şehitleriyle de Çanakkale örneğidir. Bunun dışında evliyalar diyarı Kars\'tan bahsediyoruz. Çünkü Şehit Ebul Hasan-ı Harakani hazretlerinin, Celal Baba Türbesi\'nin Kars\'taki varlığı çok önemlidir. Bu vesileyle Kars evliyalar diyarıdır\" dedi.

\"KARS ARTIK YERİNDE GEZİLİP GÖRÜLMESİ GEREKEN İLLER ARASINA GİRDİ\"

Kars’ın turizm potansiyeline dikkat çeken Karaçanta, ulaşımda son zamanlarda oldukça talep gören Doğu Ekspresi, havayolu ve karayolunun önemine değinerek Kars\'ın artık gezilip görülebilecek yerler arasına girdiğini belirtti. Karaçanta, \"Bugün bunları biz minyatürlerimizle, misafirlerimize ikram etmek için getirdiğimiz kaşarımız, çeçil peynirimiz, balımızla, ketemizle, Kars kazıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu anlattıklarımızın çok yeterli olmadığını düşünüyorum. Çünkü son süreç içerisinde özellikle ilimizde patlayan Doğu Ekspresi furyası oldu, uçak seferleri arttı, Kars artık yerinde gezilip görülmesi gereken iller arasına girdi. Kars\'ı merak eden,Türkiye\'yi gezdim, gördüm diyebilecek olan herkesi Kars\'a davet ediyorum\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta röp.

- Kars standından detay görüntüler