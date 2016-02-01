Karnavalda taciz korkusu



Almanya'nın karnaval geleneğinde özel bir yeri olan Köln şehrinin sokakları yine birbirinden orijinal kıyafetli insanlarla dolacak. Ünlü karnaval geçidinin yapılacağı 8 Şubat Pazartesi günü, arı, cadı ya da Pamuk Prenses kostümlü karnaval meraklıları sokakları işgal edecek. Büyük karnaval balosunun yapıldığı şehir merkezindeki tarihi binanın önünde bekleşenler arasında nedense kostümlü erkek yok. Yılbaşı gecesini zehir eden toplu taciz olayları nedeniyle Köln Belediye Başkanı'nın kadınlara verdiği,‘erkeklerin kol mesafesinden fazla yanaşmasına izin vermeyin' öğüdünün erkeklerin baloya alınmamasına mı yol açtığını soruyoruz. Korsan kıyafetli genç kadın bizi aydınlatıyor ve “İlgisi yok. Bugün kadınlar matinesi var. Erkeklerin katılmadığı bu eğlencede daha rahat hareket edebiliyoruz”, diyor.

Köln'deki kadınlar matinesi gelenek haline gelmiş. Kadınlar kendi aralarında eğleniyor, gösterileri seyrediyor, biraları devirip gülüyorlar. Erkeklerin yokluğunu hiç mi hiç hissetmiyorlar.

‘Karnaval, para demek'

Köşedeki meyhanenin sahibi yılda bir kez de olsa sadece kadın müşterilere hizmet etmekten memnun. Balo günlerinde birahaneyi daha erken açtıklarını söyleyen Henning Schulz, “Bir gelen her sene geliyor, müşterimiz artıyor ve meyhane alışkanlığı olmayan kadınlar bile kadın kadına eğlenmekten zevk alıyorlar”, diyor. Schulz karnaval sezonu kapandıktan sonra yorgunluğunu atmak için tatile çıkıyor.

Karnaval folklorik bir adet olmaktan çoktan çıktı. Pazartesi günkü büyük geçidi seyretmek için yüz binlerce kişi Köln'e geliyor. Karnaval her yıl Köln'e 490 milyon euro kazandırıyor. Belediye fazladan beş milyon euro işletme vergisi tahsil ediyor.

Ren bölgesinin karnavalı 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası'na dâhil edildi. Ren bölgesinde yılın en önemli kültür olayı sayılan karnavalın doruk noktası yine pazartesi günkü büyük geçit olacak. Bir milyon kişinin izlemesi beklenen ‘Güller Pazartesisi' geçidinin tatsız olaylara sahne olmaması için bu yıl son derece sıkı önlemler alınıyor.

‘Eğlenmeye yalnız gidilmez'

Aynı zamanda Köln'ün ünlü bir karnaval derneğinin sözcülüğünü de yapan 49 yaşındaki baş komiser Wolfgang Baldes yılbaşı gecesi Köln garının çevresinde meydana gelen olaylara değinirken, toplu tacizin tekerrür etmemesi için polis sayısını arttıracaklarını ve ayrıntılarını açıklamak istemediği yeni bir güvenlik stratejisi hazırladıklarını söylüyor.

Meyhaneci Henning Schulz “Geçen yıla kadar karnaval sezonunda otellerde boş oda kalmazdı, geceleme fiyatları da zamlanırdı. Bu yıl otellerin dolmadığını, lokantaların da eskisi kadar iş yapmadığını duydum. Ama bunun biraz da aç gözlülükle ilgili olduğunu sanıyorum. Otel fiyatlarına yüzde 300, hatta 400 oranında karnaval zammı yaparsanız, olacağı budur” diyor.

Kadınlar matinesinde eğlenen karnavalcılar Köln'ü saran ‘ya yine tatsız olaylar olursa' endişesine kendilerini kaptırmamaya çalışıyorlar. Korsan kostümlü Lisa genciyle, yaşlısıyla çeşitli kentlerden sokak karnavalını tatmaya gelen kadınlar adına, “Karnaval eğlencesini zehir edici haberler yüzünden keyfimizi kaçırtmayız. Her yere grup halinde gittiğimiz için kendimizi emniyette hissediyoruz” diyor.