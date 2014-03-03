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Dünya
Deutsche Welle

Karnavalda siyasi mesajlar

Almanya’nın birçok kentinde düzenlenen karnaval kutlamalarında siyasetçiler, hicivden nasibini aldı.

03 Mart 2014 22:47


Köln, Düsseldorf, Mainz başta olmak üzere Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen geçit törenlerine siyasi mesajlar damgasını vurdu. Pembe Pazartesi geçitlerinde siyasetçileri hicvetmek için hazırlanan figürler dikkat çekti. Fotoğrafta Ukrayna'da yaşanan siyasi güç mücadelesi yansıtılıyor. Muhalefet liderlerinden dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, ringde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yumruklarken görünüyor.

Düsseldorf'ta yapılan geçit töreninde Rusya'daki eşcinsellik karşıtı yasalar hicvedildi. Fotoğrafta Vladimir Putin liderliğindeki Rus devletini ve Ortodoks Kilisesi'ni temsil eden figürler görülüyor. Putin figürünün taşıdığı kalbin üzerinde “Eşcinsellere düşmanlık?” yazarken Kilise'yi temsil eden figürün elindeki kalpte “Bizde öyle şey olmaz” yazıyor.

Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Honeß'in vergi kaçırması da karnavalda unutulmadı. Honeß maliyeye vergi kaçırdığını ihbar ederek kendini kurtarmak istemişti. Honeß'in maliyeye atmaya çalıştığı gol geri tepip yüzünde patlıyor.

Mainz kentindeki geçitte lüks meraklısı Limburg Piskoposu Franz-Peter Tebartz van Eltz hicvediliyor. Piskoposun rezidansının yeniden inşası için harcanan paranın tahmin edilenden daha yüksek olması Alman kamuoyunda tepki çekmişti. Fotoğrafta Limburg Piskoposu parayla dolu bir küvetin içinde yüzerken yansıtılmış.

Başbakan Angela Merkel'in cep telefonunun Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tarafından dinlenmesi de Almanya'da siyasi gündemin başlıca maddelerinden biriydi. Fotoğrafta Merkel'in telefonundan cin yerine Sam Amca çıkıyor.

Yaptığı ifşaatlarla gündeme gelen NSA çalışanı Edward Snowden de Düsseldorf'taki geçitte gündeme geldi. ABD Başkanı Barack Obama'nın Snowden'ı yakalatma çabası bu şekilde hicvedildi.

Kırım Yarımadası'nda patlak veren gerginlik de karnavalda unutulmadı. Fotoğrafta Kırım'daki güç gösterisinin Putin açısından kötü sonuçlanabileceği mesajı veriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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