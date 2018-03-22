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Dünya
Deutsche Welle

Karl Marx trafik ışığı figürü oldu

Karl Marx'ın dünyaya geldiği Trier kentinin yönetimi, doğumunun 200'üncü yıl dönümü yaklaşan Alman düşünürü trafik ışığı figürü hâline getirdi

22 Mart 2018 17:51

Almanya'nın Trier kentinde trafik artık Karl Marx felsefesine göre işleyecek. Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe, 5 Mayıs 2018'de 200'üncü doğum yıl dönümü kutlanacak olan Marx'ın silüetinin yansıdığı bir trafik ışığını törenle hizmete açtı.

Komünizmin rengi olarak kabul edilen kırmızı Karl Marx figürü, iki elini yana açmış vaziyette yayalara "Bekleyin” diyor. Yeşil Marx figürü ise koltuk altında bir kitapla yayalara bakarak yürüyor. Her ne kadar bu yönde bir ibare bulunmasa da kara kaplı kitap muhtemelen Karl Marx’ın ünlü eseri “Das Kapital”ı tasvir ediyor.

Sermaye aracı hâline geldi

Bu ilginç trafik ışığı, ünlü düşünürün 200’üncü doğum günü anısına tasarlandı. 5 Mayıs 1818 tarihinde Almanya’nın Trier kentinde doğan filozof, 17 yaşına kadar burada yaşadı. Ardından yüksek öğrenim için önce Bonn’a, ardından da Berlin’e gitti. Trier Belediyesi, düşünürün doğduğu evin yakınında Marx figürlü ikinci trafik ışığını da doğum gününde hizmete açmayı planlıyor.

Marx’ın eseri "Kapital” Almancada “sermaye” anlamına geliyor. Eser, kapitalizme tepki olarak yazıldı. Ancak Trier Belediyesi, komünizmin fikir babasını, 200’üncü yıldönümünü vesilesiyle tam bir "sermaye aracı” olarak kullanmaktan geri durmuyor. Bu yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğraması beklenen kentte, turistler için Karl Marx görünümlü banyo ördeğinden yine onun tasvirlerinin yer aldığı çeşitli hediyelik eşyalara kadar çok sayıda ürün satışa sunulmuş durumda.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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