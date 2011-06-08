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Yaşam

Kargo kolisinden parçalanmış ceset çıktı

Avrupa Uluslararası Otobüs Terminali'ndeki bir kargo şirketine bırakılan bir koliden parçalanmış ceset çıktı.

08 Haziran 2011 03:00

T24-  Avrupa Uluslararası Otobüs Terminali'ndeki bir kargo şirketine bırakılan bir koliden parçalanmış ceset çıktı.

Avrupa Uluslararası Otobüs Terminali'ndeki birkargo şirketine saat 16.30 sıralarında el arabasıyla yük taşıyan bir kişi tarafından koli getirildi. Kolinin ağırlığından şüphelenen kargo şirketi görevlileri, polise haber verdi. Polisin açtığı kolinin içinden battaniyeye sarılı halde parçalara ayrılmış bir ceset bulundu. Olay yerine cinayet bürosu ve ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı ön soruşturma sonucunda kolinin henüz kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından el arabasıyla paket taşıyan taşıyıcıya verilirek otobüs garına gönderildiği belirlendi. Polis koliyi veren kişinin kimliğni tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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