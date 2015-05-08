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Yaşam
Deutsche Welle

Kargo aracı Dünya'ya düştü

Uluslararası Uzay İstasyonu'na su, gıda maddesi ve hediyeler götüren Rus kargo aracı kontrolden çıkarak Dünya’ya düştü.

08 Mayıs 2015 14:09


Progress M-27M adlı Rus kargo aracı kontrolden çıkarak atmosfere girdiğinde büyük bölümü yanarak yok oldu. Geri kalan kısımlarının ise Pasifik Okyanusu’na düştüğü belirtildi.

Kargo aracı geçen hafta salı günü Baykonur'daki uzay üssünden gönderilir gönderilemez sorunlar ortaya çıkmıştı. Rokette ateşleme sorunu yaşanırken aynı zamanda iki anten de açılmadı. Böylece navigasyon sorunu baç gösterdi. Rus uzay dairesi Roskosmos, aracın yörüngeyi şaşırdığını bildirdi.

Roskosmos, olaya ilişkin soruşturma başlattı ve raporun önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Roskosmos Başkan Yardımcısı Aleksander Ivanow, kargo aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel materyallerin yanı sıra su, gıda maddesi ve ayrıca Zafer Günü vesilesiyle özel objeler götürdüğünü söyledi.

9 Mayıs, dönemin Sovyet ordusunun Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin 70'inci yıldönümü. Araçta, bu özel güne ilişkin yemek, kişisel hediyeler ve bayraklar bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası UzayRusDünyaM-27MPasifik OkyanusuBaykonurRoskosmosBaşkan Yardımcısı Aleksander IvanowZafer GünüMayısSovyetNazi AlmanyaDeutsche Welle Türkçe AFP/rtrBS/HS

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