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KARGA İLE SİNCABIN EKMEK KAVGASI

Haber – Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL’da karga ile sincabın ekmek kavgası görüntülere yansıdı

27 Ekim 2018 19:59

Haber – Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL(DHA)
İSTANBUL’da karga ile sincabın ekmek kavgası görüntülere yansıdı. Görüntüler, Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Parkı’nda çekildi. Pastırma sıcaklıklarının yaşandığı bugünlerde kış için hazırlık yapan sincap, vatandaşların ağaç diplerine bıraktığı çekirdek ve ekmek kırıntılarına rastladı. Ancak o sırada aynı yiyecekler bir karganın da dikkatini çekti.  Önceleri uzaktaki çekirdek kırıntılarını yemeğe çalışan karga daha sonra sincabın önündekilere göz dikti. Tam da o sırada yiyecek için kıran kırana mücadele başladı.  Ekmek kavgasında kazanan taraf en zeki hayvanlardan biri olan karga değil, sincap oldu.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sincap ile karganın mücadelesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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