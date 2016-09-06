Kardeş partiden Merkel'e mülteci baskısı



Sadece Almanya'nın Bavyera eyaletinde teşkilatı bulunan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Genel Başkanı ve Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, kardeş Birlik partisi Hristiyan Demokratların (CDU) Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçiminde yüksek oranda oy kaybetmesinden Başbakan Angela Merkel'in izlediği mülteci politikasının sorumlu olduğunu söyledi.

Seehofer, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta "Birlik partilerinin durumunun tehlikede olduğunu" belirtti. CSU lideri Mecklenburg-Vorpommern'de alınan "feci sonucun Başbakan Merkel'in mülteci politikasının bir sonucu" olduğunu ifade ederken Bavyera Eyalet Maliye Bakanı Markus Söder de seçim sonucunun Başbakan için ‘uyan çağrısı' olduğunu ve bunun görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

"Seçmen Berlin'in politikalarına güvenmiyor"

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Horst Seehofer, Mecklenburg-Vorpommern'de alınan sonucun seçmenin Berlin'de izlenen politikayı tasvip etmediğini gösterdiğini ve kendi politikalarını kabul ettirmek için kardeş partiyle çatışmayı göze alacaklarını belirtti. Halkın güvensizliğe kapıldığını ve isteklerinin dikkate alınmadığını düşündüğünü dile getiren Horst Seehofer, CDU ile anlaşıp anlaşamayacaklarının en geç ekim ayına kadar belli olacağını söyledi. Bavyera Eyalet Başbakanı Başbakan Merkel'in iç politikaya daha fazla ağırlık vermesini de talep etti.

"Merkel'li CDU sola kaydı"

Bavyera Maliye Bakanı ve Genel Başkan Vekili Markus Söder televizyona verdiği mülakatta halkın isteklerinin göz ardı edilip ısrarla aynı politikaların devam ettirilemeyeceğini ve Başbakan Merkel'in "Seçmenin mesajını aldık, politikamızı değiştireceğiz" demesini beklediklerini söyledi.

Söder, CDU'nun Merkel'in liderliğinde sola kayarak yelpazenin sağında geniş boşluk bıraktığını ve halkın isteklerine tercüman olamadığını belirtti. CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer önümüzdeki koalisyon zirvesinde iltica ve göçün sınırlandırılmasını talep edeceklerini duyurdu. CDU Meclenburg-Vorpommern'deki eyalet parlamentosu seçiminde oyların yüzde 19'unu alarak, sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin gerisine düşmüştü.