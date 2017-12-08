Kardemir Karabükspor'da hedef 3 puan

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, yaşadıkları yönetimsel ve finansal problemin aşılmaya başlandığını, Atiker Konyaspor maçından 3 puan almak istediklerini söyledi.

Süper Lig\'de son 6 maçtır puana hasrete kalan Kardemir Karabükspor pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Tony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Dany katılmazken, Serdar Deliktaş takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi açıklama yapan Popovic, Atiker Konyaspor\'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, \"Biz de iyiyiz. Maalesef 3 puan alamasakta iyi top oynadığımızı, futbol adına doğru işler yaptığımızı gösteriyoruz. Bu maça çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz\" dedi.

Kulübün yaşadığı finansal ve yönetimsel sıkıntıya değinen Popovic, \"Saha dışındaki gelişmeler çok olumlu. Problemler aşılmaya başlandı. Kulüp çok iyi bir doğrultuda gitmeye başladı. Bunu da futbolculardan gözlemliyebiliyoruz. Futbolcularımız işlerin daha iyiye gittiğinin farkında. Tabii bu adım adım olacak. İvedi bir şeyin olmasını beklemiyoruz. Bu finansal ve yönetimsel durumlar tamamen çözülecek. Bu süreçte yapmamız gereken en önemli Atiker Konyaspor maçından 3 puan almak\" diye konuştu.

GOLÜ BECEREMİYORUZ

Gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyı çözmek için çalıştıklarını ifade eden Popovic, şöyle konuştu:

\"Aslında gol yollarında daha etkili olmak için çalışmalar yapıyoruz. Maçlara bakarsanız top bir şekilde girmiyor. Defansta iyiyiz. Son 4 maçımızda 9-10 pozisyon verdik rakiplerimize. Ancak bunun 7\'si gol oldu. Bu da düşünmemiz gereken bir nokta. Çok pozisyona giriyoruz ama bir şekilde golü beceremiyoruz. Artık bu şanssızlığımızın Atiker Konyaspor maçında tersine döneceğine inanıyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandn görüntüler

- Teknik direktör Tony Popovic\'in açıklaması

FOTOĞRAFLI