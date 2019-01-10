Karda tel helva yapıp yediler

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde motosiklet kulübü üyeleri, şekerli suyun karda soğutulması ve leblebi tozuyla karıştırılmasıyla yapılan tel helva geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Sandıklı\'da faaliyet gösteren Sandıklı Motosiklet Kulübü (SANMOK) üyeleri, her yıl kar yağdığında yaptıkları tel helva geleneğini bu yıl da sürdürdü. Kulüp Başkanı Onur Karakuzu\'nun evinde bir araya gelen üyeler, yöreye has tel helva yaptı. Kaynatılan şekerle su, bir tabakta karın üzerine konuldu. Burada donarak macun kıvamına gelen şekerli su, tepsideki leblebi tozuna yatırıldı. Tepsinin etrafında toplanan kulüp üyeleri elleriyle halka şeklinde açtıkları malzemeyi tel helva haline getirdi. Daha sonra kulüp üyeleri tepsideki helvayı yöresel türküler eşliğinde yedi.

Tel helva yapmayı babasından öğrendiğini söyleyen Mahmut Çepni, \"Tel helvayı rahmetli dedemden babam, babamdan da ben öğrendim. Biz aile geleneği olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Bu birçok yerleşik ailenin yaptığı, soğuk kış gecelerinde yapılan bir helva türüdür. Pişmaniyenin ev yapımı halidir. Pişmaniye biraz sanayileştiğinden dolayı bizimki az ve kişi sayısına göre yapıldı. Bunu yaparken şerbetin mat halini alabilmesi için karda soğutuyoruz. Daha sonra mat hale gelen tatlıyı da leblebi tozuna yatırarak çekiyoruz. Tatlımızın arasına giren leblebi tozu tel tel hale gelmesine neden oluyor\" dedi.

SANMOK Başkanı Onur Karakuzu da, \"Kulüp üyeleri olarak çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Tel helva çekimi de bunlardan biri. Tel helva geleneğimizi kar yağdığında hiç aksatmadan yapıyoruz. Önemli olan arkadaşlarla bir araya gelip sohbetimizi ve muhabbetimiz artırmak\" diye konuştu.

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