Karayolları paralı oluyor



Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt tarafından hazırlanan taslağın ayrıntıları medyaya yansıdı. Buna göre geçiş ücretleri Almanya'da tüm karayolları ağı için geçerli olacak. Alman sürücüler yıllık 150 euro ödeyecek. Buna karşılık motorlu taşıtlar vergisinde indirime gidilecek.

Yabancı sürücüler ise 10 günlük taşıt pulu (vinyet) için 10, 2 aylık pul için ise 20 euro ödeyecek.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu üyesi Siim Kallas, Alman sürücülerin ödeyecekleri otoyol ücretine karşılık motorlu taşıtlar vergisinde indirim yapılması önerisinin kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.

Kallas Alman sürücüler ve yabancılar için aynı koşulların geçerli olması gerektiğini söylemişti.