Eray Şamdan, Olimpiyat ikincisi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede, erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını kazandırdı.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti. İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu. İlk iki ismin çıkacağı gruptaki üçüncü müsabakasında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'le geçen milli karateci, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşılaştı. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi.

24 yaşındaki milli sporcu, yarı final maçında B Grubu'nu birinci bitiren Abdel Rahman Almasatfa'yı 2-0 yenerek finale yükselmeyi başardı.

Finalde, Fransız Steven Da Costa'ya 5-0 yenilen Eray Şamdan gümüş madalya aldı.