Karate Milli Takımı İspanya'ya gitti

İSTANBUL,(DHA)

Karate Milli Takımı, İspanya\'nın ev sahipliği yapacağı 24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası için organizasyonun düzenleneceği Madrid kentine gitti.

Karate Milli Takımı, sezonun en önemli organizasyonu hazır. Ay-yıldız ekip, 6-11 Kasım tarihleri arasında İspanya\'nın ev sahipliği yapacağı 24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası için organizasyonun yapılacağı Madrid kentine gitti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve en yüksek puanı verecek 24. Dünya Karate Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 11 erkek, 9 kadın sporcu temsil edecek.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından iki yılda bir düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası\'na Wizink Center ev sahipliği yapacak. Ferdi ve takım olmak üzere toplam 16 dalda madalyaların dağıtılacağı organizasyonda Karate Milli Takımı tam kadro mücadele edecek.

ESAT DELİHASAN: \"TOKYO 2020 HEDEFİYLE GİDİYORUZ\"

Atatürk Havaalanı\'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 24. Dünya Karate Şampiyonası için hazır olduklarını ve İspanya\'ya moralli gittiklerini söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları\'na en yüksek puanı verecek olması sebebiyle 24. Dünya Karate Şampiyonası\'nın önemine dikkat çeken Başkan Esat Delihasan, \"Karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından yapılacak ilk Dünya Şampiyonası. Bizim için olduğu kadar, dünya karatesi açısından da önemli. Şu ana kadar kayıt yaptıran 139 ülkeden 1200 sporcunun rekor olması, organizasyonun önemine dikkat çekiyor. Amacımız daha önceki şampiyonalarda olduğu gibi kürsüde yer almak ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde etmek olacak\" dedi.

İspanya\'da tüm kategorilerde mücadele edeceklerini hatırlatan Başkan Esat Delihasan, \"Olimpik bir branş olan karatenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından katıldığımız organizasyonların önemi arttı. Toplamda 80 karateci 2020\'de ilk Olimpik heyecanı yaşayacak. Sınırlı sayıda sporcu yer alacağı için kota almak oldukça zorlaştı. Bu yüzden her müsabaka, artık puan demek. Dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer alan sporcularımıza inancımız sonsuz. Umut ediyorum ki, kota süreci sona erdiğinde mümkün olan en yüksek sayıda sporcuyla Tokyo 2020\'de yer alacağız ve kamuoyunun bizden beklediği olimpiyat madalyalarını ülkemize kazandıracağız\" ifadelerini kullandı.

REKOR KATILIM

Karatenin Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından düzenlenecek ilk Dünya Karate Şampiyonası, en yoğun katılımlı şampiyona olacak. Dünya Karate Federasyonu, şu ana kadar kayıt yaptıran 139 ülkeden 1200\'ün üzerinde sporcunun rekor olduğunu açıkladı.

2016 Avusturya\'da 110 ülkeden 1049 sporcu, 2014 Bremen\'de 116 ülkeden 794 sporcu, 2012\'de de 116 ülkeden 990 sporcu katılım göstermişti.

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