Karate Milli Takımı dünya üçüncüsü

TENERIFE,(DHA) - KARATEDE Uluslararası takvimin en önemli organizasyonu olan 10. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası sona erdi. 25-29 Ekim tarihleri arasında İspanya\'nın Tenerife kentinde yapılan müsabakalarda Türk karateciler, ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza attı.

109 ülkeden 1694 sporcunun yarıştığı şampiyonada tam kadro mücadele eden Türkiye Karate Milli Takımı, kazandığı üç altın, üç gümüş ve beş bronz madalya ile genel klasman üçüncülüğünü elde etti. Bu başarıyla Ay-yıldızlar, iki yılda bir düzenlenen şampiyona tarihinde son altı organizasyonu ilk beş içerisinde tamamladı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları\'nın ev sahibi Japonya, rekor sayıda şampiyonluk çıkardığı organizasyonu 10 altın, bir gümüş ve yedi bronz madalya ile genel klasmanın zirvesinde noktaladı. Beş altın, üç gümüş ve yedi bronz kazanan Mısır ise ikinci sırada yer aldı.

İLK ÜÇ İÇERİSİNDE YER ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Karate Milli Takımı ile birlikte İspanya\'daki organizasyonu yerinde takip eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, alınan sonuçlarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, \"Biz şampiyonalara gelirken her zaman ilk beşin içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Bizim için başarılı olmak önemli ama daha da önemlisi bunu koruyabilmek. Bu anlamda da bunu gerçekleştirip ilk üç içerisinde yer aldığımız için mutluyuz\" dedi.

\"GENÇLİK OLİMPİYAT OYUNLARI\'NI HEDEFLEDİK\"

Karatenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından yapılan ilk Dünya Karate Şampiyonası olduğuna dikkati çeken Başkan Esat Delihasan, \"Daha başarılı da olabilirdik ama 2018 yılında Arjantin\'de yapılacak. 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları hedefiyle olimpik sıkletler olan gençler kategorisinde sporcularımızı değiştirmek durumunda kaldık. Dünya ve Avrupa\'da madalyaları bulunan sporcularımızı, Gençlik Olimpiyatları\'na yaşları tutmadığı için takımdan çıkarmak durumunda kaldık. Hepsi de burada madalya kazanabilecek sporculardı. Ancak onların yerine Gençlik Olimpiyatları için yaşları tutan sporcularımızı buraya getirdik. Çünkü onların burada hem madalya hem de puan almalarını hedefledik. İkisini de başardığımızı düşünüyorum. Çünkü bir sporcumuz Dünya ikincisi oldu ve çok iyi bir puan alacak. Onun dışında iki sporcumuz da bronz madalya aldı. Birçok ülkenin bizim gibi hareket etmeyip Buenos Aires 2018\'e yaşı tutmayan büyük sporcularını getirdiğini gördük. Bu da bizim sporcularımız için büyük bir avantaj oldu. Kota müsabakaları 1 Haziran 2018\'de sona erecek ve inanıyorum ki 4-5 sıklette karatecilerimiz ülkemizi başarıyla temsil edecek\" diye konuştu.

Arjantin\'de yapılacak 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları nedeniyle madalya alabilecek kapasitede olan karatecileri takımdan çıkarmak durumunda kaldıklarını vurgulayan Esat Delihasan, \"Takımdan çıkarmak zorunda kaldığımız genç karatecilerimize, ailelerine ve hocalarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir durumda olgunluk gösterip arkadaşlarını güzel bir şekilde uğurladılar. Bu güzel bir davranıştı. Bu demektir ki, Türk karatesinde güzel bir enerji, sinerji var. Ben değil de bizi düşünüyoruz. Bu da bizi başarıya ulaştırıyor\" ifadelerini kullandı.

\"SEVGİ, AİLE ORTAMI VAR\"

Alt yaş kategorilerin başarılı olmalarının sırrının sevgi ve aile ortamından kaynaklandığını söyleyen Başkan Delihasan, \"Karatecilerimiz kulüplerinde güzel bir sevgi, aile ortamında çalışıyorlar ve kendilerine haksızlık yapılmadığını düşünüyorlar. Bu motivasyonla sürekli üretiyorlar. Bu durum böyle devam ettiği ve adaleti sağlayabildiğimiz sürece başarılar devam edecektir\" dedi.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR:

Alpaslan Yamanoğlu Altın U21 +84kg

Enes Özdemir Altın Ferdi Kata

Genç Erkek Takım Kata Altın (Enes Özdemir, Mehmet Batuhan Özdemir, Kutluhan Duran)



Dilara Bozan Gümüş U21 Ferdi Kata

Emre Vefa Göktaş Gümüş U21 Ferdi Kata

Damla Ocak Gümüş Genç 53kg



Eren Akkurt Bronz Genç 68kg

Enes Bulut Bronz Genç 76kg

Eray Şamdan Bronz U21 60kg

Fatih Şen Bronz U21 75kg

Asena Pekmezoğlu Bronz U21 55kg

(FOTOĞRAFLI)



