‘Karara saygı duymuyorum’

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi havaalanında yaptığı

açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Twitter yasağının kaldırılmasına da değinen Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişim

engelinin 'hak ihlâli' olduğu yönündeki kararına uymak zorunda olduklarını ancak saygı duymadığını

kaydetti.

Erdoğan, “Niye saygı duymuyorum? Şu anda alınmış olan bu karar birincil mahkemelere müracaat

edilmeden, hukuk yolları tüketilmeden Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştür. Usul yönünden

Anayasa Mahkemesi'nin bunu reddetmesi gerekirdi” dedi.

Özgürlükler yaklaşımını da doğru bulmadığını belirten Türkiye Başbakanı, “Bu ticari şirkettir. Bu ticari

şirketin ortada bir ürünü vardır. Sadece Twitter değil, Youtube da Facebook da ticari şirkettir. Bunun

ürününü alıp almamak herkesin serbest tasarrufundadır. Bunun özgürlükle falan alakası yok”

şeklinde konuştu.

‘Amerikalı şirketin ürününün

savunması yapılıyor'

Erdoğan kararı “milli” bulmadığını kaydetti. Erdoğan, “Amerikalı böyle bir şirketin ürününün

savunması yapılırken, öbür tarafta bizim kendi milli, ahlaki her türlü değerlerimiz bir tarafa konuluyor.

Bu ülkenin Başbakanı'na hakaretten tutunuz da bakanlarına hakarete varıncaya kadar her şey

ortada” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Twitter'a erişimin yasak olduğu Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı

sonrası Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı, dün yasağı kaldırmıştı.

