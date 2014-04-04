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Dünya
Deutsche Welle

‘Karara saygı duymuyorum’

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin Twitter’a ilişkin kararına uymak zorunda olduklarını ancak saygı duymadığını açıkladı.

04 Nisan 2014 13:45

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi havaalanında yaptığı
açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Twitter yasağının kaldırılmasına da değinen Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişim
engelinin 'hak ihlâli' olduğu yönündeki kararına uymak zorunda olduklarını ancak saygı duymadığını
kaydetti.
Erdoğan, “Niye saygı duymuyorum? Şu anda alınmış olan bu karar birincil mahkemelere müracaat
edilmeden, hukuk yolları tüketilmeden Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştür. Usul yönünden
Anayasa Mahkemesi'nin bunu reddetmesi gerekirdi” dedi.
Özgürlükler yaklaşımını da doğru bulmadığını belirten Türkiye Başbakanı, “Bu ticari şirkettir. Bu ticari
şirketin ortada bir ürünü vardır. Sadece Twitter değil, Youtube da Facebook da ticari şirkettir. Bunun
ürününü alıp almamak herkesin serbest tasarrufundadır. Bunun özgürlükle falan alakası yok”
şeklinde konuştu.
‘Amerikalı şirketin ürününün
savunması yapılıyor'
Erdoğan kararı “milli” bulmadığını kaydetti.  Erdoğan, “Amerikalı böyle bir şirketin ürününün
savunması yapılırken, öbür tarafta bizim kendi milli, ahlaki her türlü değerlerimiz bir tarafa konuluyor.
Bu ülkenin Başbakanı'na hakaretten tutunuz da bakanlarına hakarete varıncaya kadar her şey
ortada” ifadelerini kullandı.
Uzun süredir Twitter'a erişimin yasak olduğu Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararı
sonrası Telekomünikasyon İletişim Bakanlığı, dün yasağı kaldırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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