Karar yazarı Ocaktan: Hukuki görünürlüğümüz, son olarak Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesiyle birlikte telafisi zor bir yara almış bulunuyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Uzun süredir zaten komada olan hukuki görünürlüğümüz, son olarak Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesiyle birlikte telafisi zor bir yara almış bulunuyor." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Türkiye, içerideki yönetilemezlik sorununa ilaveten demokratik dünyaya kapılarını kapatan öyle bir süreci başlatmış bulunuyor ki hepimizin geleceğini derinden etkileyecek olan çok ağır bir fatura bizi bekliyor. Şu günlerde iktidar cenahı dahil, neredeyse bütün siyasi yapılar ve toplumun önemli bölümü mülteciler üzerinden tehlikeli bir ırkçılık sınırda dolaştığı için önümüzdeki karanlık tablonun pek farkında değiliz belki ama Türkiye uluslararası demokratik kurumlardan dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya. Uzun süredir zaten komada olan hukuki görünürlüğümüz, son olarak Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesiyle birlikte telafisi zor bir yara almış bulunuyor. Demokrasi ve hukuk alanındaki görüntümüz sadece Kavala davasıyla bugünlere gelmedi elbette. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğimiz ilk günden buyana, bütün demokrasi endekslerinde hızla dibe doğru ilerliyoruz." yorumunu yaptı.