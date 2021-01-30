Karar yazarı Karaalioğlu: Gençlerin geleceğe dair umutları köreliyor, üç-dört yılda yaşanan kötüleşme bile ürkütücü boyuttadır

Karar gazetesi yazar Mustafa Karaalioğlu, "Türkiye'de gençlerin iyi olma hali araştırması"nın sonuçlarına göre, 2017'de "memnun değilim" diyenlerin oranının yüzde 28,9 oranındayken, 2020 yılında yüzde 41,9'ü yükseldiğini, yüzde 21,4'ünün de yurt dışında yaşamak istediği sonucunu değerlendirdiği yazısında, "Gençlerin hatta yetişkinlerin ve hatta orta yaş grubundakilerin mutsuz, umutsuz oldukları; hatırı sayılır bir kitlenin fırsat bulacak olursa yurt dışına gitmeyi düşündüğü Türkiye’nin sırrı değildir. Ama bu insanlar yurt dışına ve genellikle Avrupa’ya gidemiyor, mutsuz veya umutsuz olsa da burada yaşamaya devam ediyor; yetersiz ücret alsa da çalışıyor ve oy vererek siyasal süreçlere katılıyor. Garip olan şudur; Türkiye toplumunun siyasal süreçlere ilgisi, seçimlere yüksek katılımı da işlerin yolunda gitmemesiyle gelişiyor. Umutsuzluk ya yeni arayış ya da bugün bariz görüldüğü gibi “daha kötüsü olmasın” duygusuyla insanların siyasallaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugün kötü olan ve kötü giden her şeyin gelecekte daha da kötüleşme eğilimi sergilediğini belirten Mustafa Karaalioğlu, "Eğitim kalitesi düşerken, hukuk duygusu zayıflarken, eşit muamele imkanı kaybolmuşken ve en nihayet ülkenin kısıtlı kaynakları hiçbir rasyonel plana bağlı olmaksızın heba edilirken; bu denklemden gençlere ve yaşlılara düşen payın küçüleceğini tahmin etmek kehanet olmaz." diye yazdı.

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