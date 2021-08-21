Karar gazetesi yazarı Akif Beki: 28 Şubat'la ne hesaplaştık ama!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının üzerinden 24 yıl geçtiğini belirterek, "‘Postmodern darbe’ davası açıldıktan 8 yıl sonra, müebbet hapis cezaları infaz ediliyor. Çoğu 80’ini devirmiş asker 28 Şubatçılar, ahir ömürlerinde hapse sokuldu. Emekli generaller Çevik Bir, Çetin Doğan ve 12 arkadaşları daha... İhtiyarlık çağında ömür boyu yatırılmak üzere tutuklanmalarını kutlayanlar var. Demokrasimiz zafer kazanmış, sevince gark oluyorlar.

“Çok iyi oldu” diyorlar, “Yanlarına kalmadı”, “Bir daha kimse onların yaptığını yapmayı aklından bile geçiremez, süper ders oldu”. Demek ki bundan böyle artık kimse milleti, milli ve gayri milli diye bölemeyecek. Cezası er geç gelip buluyor, kaçış olmadığı görüldü. Yasakçılık, baskıcılık, dayatmacılık, ayrımcılık, ayrıştırıcılık, vesayetçilik ve antidemokratik müdahaleciliğe kimse cesaret edemeyecek artık. İbret alındı." diye yazdı.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Nisan 1997'de medya brifinginde sarf ettiği "“Bunları millet olarak kabul etmiyoruz. Bunlar PKK’yı destekliyor. Bunların arkasında İran’ın, Suriye’nin, Yunanistan’ın desteği var." sözlere işaret eden Beki, "Ve kimse, kendisinden yana değil diye milletin bir kısmını iç tehdit ilan edemeyecek, iç düşman gibi gösteremeyecek, nefret söylemleriyle ötekileştirip hedefleştiremeyecek." ifadelerini kullandı.

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