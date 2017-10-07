Karanlıkta kulaç attılar

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde düzenlenen \'Dolunay\'da Açık Su Yüzme Yarışı\', renkli görüntülere sahne oldu.

Aquamasters tarafından Muğla Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile altıncısı Bodrum\'da düzenlenen \'Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası\' başladı. Hapimag Sea Garden Resort\'da düzenlenen ve Akdeniz\'e kıyısı olan ülkeler içindeki en kapsamlı yüzme şampiyonası sayılan şampiyonda; yüzücüler, Türkiye\'de ilk kez düzenlenen Dolunay\'da Açık Su Yüzme Yarışı\'nda suya girdi. Havanın bulutlu olması nedeniyle ayın görünmediği yarışta, 270 sporcu birinci olabilmek için kulaç attı.

500 metrelik parkurda gerçekleşen yarışın sponsoru olan Profilo\'nun Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin, \"Bu yarışa 2017 yılında dahil olduk. Bodrum\'da çok güzel bir hava var. Katılım çok yoğun. Dolunayda yüzme yarışını gerçekleştirdik. Bu Türkiye\'de bir ilk olarak gerçekleşecek. 200 kişi katılacaktı ancak çok yüksek bir talep oldu. Bu nedenle katılım 270\'e çıkarıldı. Türkiye\'de yüzme sporuna destek veriyor olmaktan mutlu oldukça mutluyuz\" dedi.

Yarışmacılardan Defne Arcan İçözü, beş yıldır yüzdüğünü belirterek, \"Bodrum\'da yaşıyorum, 5 senedir yüzme sporuyla ilgileniyorum. Bu yıl ilk defa böyle bir gece yarışı düzenleniyor. İddialıyız ve yapabildiğimizin en iyisini yapacağız\" dedi.

Altı yıldır yüzdüğünü belirten Altan Uybat, \"Türkiye\'de ilk defa düzenlenen gece yarışmasına katılan bir kişi olarak çok büyük gurur duydum. Hazırlayan Aquamasters grubuna da çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Yarış sırasında bazı sorunlar yaşadık. Köşelerdeki sıkışmaları biraz önleyebilirler ve dubaları da fosforlu yaparlarsa daha güzel olacak. Çok muhteşemdi. Ben 63 yaşındaydım. Hayatımda ilk defa böyle güzel bir şey yaşadım ve bunu hiç hatıramdan silmeyeceğim\" dedi.

Bursa\'dan gelen engelli yüzücü Ömer Kalay, \"Çok güzeldi. Dolunayda yüzme dedik, ama dolunayı göremedik. Engelli tek yarışmacıydım. Böyle bir kategori yok ama nihayetinde yüzdük. Çok güzel geçti\" dedi.

Yarışta erkeklerde Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Denizhan Dağdelen (30) birinci, Üsküdar Su Sporları Kulübü Tolga Öcal (38) ikinci, Maroton Yüzme Takımı sporcusu Emrah Özsevim (40) üçüncü oldu. Kadınlarda ise Üsküdar Su Sporları Kulübü Bilge Vardar (29), İstanbul Anadolu Spor Kulübü sporcusu Merve Melek Şendil (28) ikinci ve ferdi olarak yarışan Ruth Hatton (54) üçüncü oldu.

Şampiyonada 7 Ekim\'de 4x500 metre bayrak Yarışı yapılacak. 8 Ekim\'de ise geleneksel \'Uluslararası Aquamasters Nissan Açık Su Yüzme Maratonu\' 1500 metre, 3 bin metre ve 6 bin metre olmak üzere 3 farklı parkurda gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yüzücülerin ısınma hareketleri

-Denize girişler

-Burcu Seçkin\'in açıklamaları

-Altan Uybat\'ın açıklamaları

-Ömer Kalay\'ın açıklamaları

-Detaylar

Nilüfer DEMİR / BODRUM-MUĞLA,(DHA)