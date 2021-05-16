Karamollaoğlu, Hamas lideri Haniye ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas lideri İsmail Haniye ile telefonda görüştü.

Görüşümeye ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, "Dün gece, Hamas Lideri değerli kardeşim İsmail Haniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ne yazık ki Filistin’de hayatını kaybeden çocuk, genç, yaşlı sivillerin sayısı her geçen gün artıyor. İşgalci İsrail, Kudüs’e, Gazze’ye ve Mescid-i Aksa’ya yönelik terör saldırılarına devam ediyor. İktidarı ve İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkeleri, bir kez daha acilen terör devleti İsrail’e; siyasi, ticari, askeri ve diplomatik olarak cevap vermeye davet ediyorum. Türkiye olarak, Filistin halkının ve haklı mücadelelerinin her daim yanında olduğumuzu ve olmaya da devam edeceğimizi ifade ettim İsrail’in işgalci tavrına ve devlet terörüne karşı mücadele veren Hamas ile sürece dair diyalog halinde kalacağımız hususunda da mutabık kaldık." ifadesini kullandı.