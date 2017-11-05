Karaman'da silahlı çatışma: 2 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, polis çatışmaya katılan diğer gruptaki şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 02.15 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 256 numaralı sokakta meydana geldi. Sokakta silah sesini duyan ve 2 grup arasında silahlı çatışma olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, 42 EHE 99 plakalı otomobilin hızla uzaklaştığını fark edince \'Dur\' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kvalamacanın ardından otomobil durduruldu. Araçta bulunan 28 yaşındaki Mahir T., 22 yaşındaki Ercan T. ve 29 yaşındaki Uğur G. gözaltına alınırken, baş ve göğüs kısmına isabet eden saçmalarla yaralanan 31 yaşındaki Ahmet Altun ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 24 yaşındaki Yasin Kiş, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobilde yapılan aramada da otomatik av tüfeği ele geçirildi. Polis çatışmaya katılan diğer gruptaki şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



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