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Karaman'a şehit ateşi düştü (2)

CENAZESİ MEMLEKETİNDE Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün cenazesi, askeri uçakla Konya'ya getirildi

25 Şubat 2018 19:09

CENAZESİ MEMLEKETİNDE
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü\'nün cenazesi, askeri uçakla Konya\'ya getirildi. Şehit cenazesi, Konya Havalimanı\'nda, şehidin yakınları, Karaman Valisi Fahri Meral ve askerler tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehit cenazesi, daha sonra karayolu ile şehidin memleketi Karaman\'a götürüldü.

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