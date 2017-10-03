Karaman'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN SON MESAJI \'SAYIN GÖZ DOKTORUM GÜZEL GÜNLERİ GÖREMİYORUM\'
Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca\'nın, İzmir Foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığı\'nda 3 ay \'Teröristle Mücadele Harekatı Kursu\' aldığı, sonra 1 Ağustos 2017 tarihinde Silvan\'da göreve başladığı belirtildi.
Şehit Kılızca\'nın cenazesi yarın öğle namazı ardından Konya\'nın Ermenek İlçesi\'ne bağlı Güneyyurt Beldesi\'nde düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından defnedilecek.
Şehit Kızılca, sosyal paylaşım hesabında en son dün fotoğrafıyla birlikte, \'Sayın göz doktorum güzel günleri göremiyorum...\' mesajını paylaşmıştı.
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