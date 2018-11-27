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Politika

Karaman'a, Konya'dan aday

KARAMAN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Karaman Belediye Başkanlığı'na Mahmut Sami Şahin'in aday olarak gösterdiğini açıkladı

27 Kasım 2018 16:00

KARAMAN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Karaman Belediye Başkanlığı\'na Mahmut Sami Şahin\'in aday olarak gösterdiğini açıkladı. Aslen Karamanlı olan Şahin\'in, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili olması dikkat çekti. 
1971 yılında Karaman\'da dünyaya gelen Mahmut Sami Şahin, 1993 yılında Konya\'da Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü\'nden mezun oldu. Hidrolik otomasyon üzerine şirket kuran Şahin,  2014 yerel seçimlerinde AK Parti\'den Konya\'da Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu. Beş yıldır Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği ve AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Şahin, aday adayı olduğu memleketi Karaman\'dan, aday oldu. Şahin, evli ve 4 çocuk babası.

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