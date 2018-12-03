Karaköy'de otelde yangın paniği 3

Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-KARAKÖY\'de bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İBB\'den yangına ilişkin yapılan açıklamada, mahsur kalan 4 kişinin itfaiye ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelin büyük bir kısmını dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde bulunanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürüyor.

İBB\'DEN YANGIN AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, \"Karaköy Bankalar Caddesi üzerinde bulunan \'THE PURL Otel\'in -2. katındaki malzeme deposunda yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangına anında müdahale eden Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş itfaiye ekiplerimiz, otelde mahsur kalan 4 kişiyi tahliye etmişlerdir. Otelde mahsur kalan yoktur. Duman tahliye çalışmaları devam etmektedir.\" denildi.

(FOTOĞRAF)