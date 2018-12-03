Karaköy'de otelde yangın paniği 2

Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-KARAKÖY\'de bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelin büyük bir kısmını dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde bulunanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürüyor.

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