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Spor

Karagümrük, Alanyaspor'u evinde devirdi

İstanbul temsilcisinin gollerini 50. dakikada Ndao ve 88. dakikada Borini kaydetti

27 Şubat 2021 15:36

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada ev sahibi ekip Karagümrük'ün 2. yarıda bulduğu 2 gol ile sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 

İstanbul temsilcisinin gollerini 50. dakikada Ndao ve 88. dakikada Borini kaydetti. Karagümrük puanını 40'a çıkartırken evine eli boş dönen Alanyaspor 42 puanda kaldı. 

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