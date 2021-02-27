Karagümrük, Alanyaspor'u evinde devirdi

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada ev sahibi ekip Karagümrük'ün 2. yarıda bulduğu 2 gol ile sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisinin gollerini 50. dakikada Ndao ve 88. dakikada Borini kaydetti. Karagümrük puanını 40'a çıkartırken evine eli boş dönen Alanyaspor 42 puanda kaldı.