Karadeniz’in üzerine golf sahası

Fatih TURAN/YOMRA (Trabzon), (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde, 650 dönümlük deniz dolgusu üzerine uygulanacak sosyal donatı projesi kapsamında, 18 çukurlu golf sahası yapılacak. Trabzon’un Yomra ilçesinde, 50 milyon liraya mal olacak proje için çalışma başlatıldı. Golf sahasıyla ilçenin turizm potansiyelinin artacağını belirten Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, dolgu çalışmalarına ise 2018\'de başlanacağını duyurdu.

Bölgede son zamanlarda, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler ile turizmde yaşanan canlılık, Yomra ilçesinde de etkisini gösteriyor. Kente yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan, 40 bin nüfuslu ilçenin alışveriş merkezi, spor tesisleri ve otellerin yanı sıra golf merkezi olması ve bu sayede turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Yomra Belediyesi\'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede 650 dönümlük deniz dolgusu üzerine sosyal donatı projesi uygulanacak. Bu alanın 300 dönümü için de 18 çukurlu golf sahası projesi yapılacak. İlçeyi heyecanlandıran ve 50 milyon liraya mal olması beklenen golf sahası projesini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da destekleyecek.

\'İLÇEDE CİDDİ HAREKETLİLİK YAŞIYORUZ\'

Yomra İlçe Belediye Başkanı Sağıroğlu, denizde dolgu alanı üzerine inşa edilmesi planlanan golf sahası projesiyle ilgili çalışmaları anlattı. Sağıroğlu, projeyle ilçenin, hem Türkiye\'de hem dünyada adından sıkça söz ettireceğini söyledi. Turizme katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Sağıroğlu, \"Bölgemiz, son zamanlarda Arap turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Trabzon\'un parlayan yıldızı, incisi Yomra ilçemiz, Arap turizminin merkezi olarak değerlendirilmektedir. İlçemizde yoğun bir yerleşim ve yatırım turizm manasında ciddi bir hareketlilik yaşamaktayız. Bizler de turistlerimizin kalıcı olabilmesi için projeler geliştirmekteyiz. Bu alanda, 650 dönümlük dolgu projesi hazırladık. Projede, golf sahası da yer alacak. Bu proje ilçemize katacağı değerlerden ötürü heyecanlanmaktayız\" dedi.

\'PROJE, BÖLGEMİZE DEĞER KATACAK\'

Projelerinin bölge için bir vizyon projesi olduğunun altını çizen Başkan Sağıroğlu, bu yıl dolgu çalışmalarına başlanacağını belirterek, şunları söyledi:

\"Şu anda tüm onay ve olurlarımız çıkmış. İmar çalışmalarımız hazır hemen ilgili bakanlığımıza gidip, projenin hızlıca çıkmasını ve dolgu çalışmalarını inşallah başlatacağız. Bu projede golf sahasından, konaklamasına, sosyal donatı alanlarına kadar vatandaşlarımızın rahatça nefes alabileceği sosyal ve özellikle yeşil alanlar oluşturduk. Ben, bu projenin kentimiz ve ilçemiz için vizyon projesi olduğu inancındayım. Proje, bölgemize ciddi manada değer katacaktır. Biz turistlerimizi burada ağırlarken, 3 aylık olan bu sezonu 6-7 aya çıkartmamız gerekir. Bu anlamda başka çalışmalarımız da var. Bu projeyle ilçemizin adını hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle Arap ülkelerinde duyuracağız. Yeni yılda dolgu çalışmalarına başlayacağız. 1,5- 2 yılda dolgu çalışmalarını bitiririz, diye tahmin ediyorum. Yapımcı hususunda da çok ciddi yerli ve yabancı yatırımcılarca müracaatlar var. Önümüzdeki dönem bu projemizi bitirip, ilçemize, vatandaşlarımıza ve ilimize teslim edeceğiz.\"

\'PROJE ŞEKİLLENİRSE GÖRECEĞİZ\'

Yomra\'da yaşayan Varlık Tan Karslı da sadece Arap ülkelerinden değil, diğer ülkelerden de bölgeye turist gelmesi gerektiğini belirterek, \"Ben, 25 yıldır ilçede yaşamaktayım. Orada yaşayacak olan bizler ve gençlerin bu projeden ne kadar faydalanabileceği bizim için önemli. Orada bir limanız var ve biz orayı çok seviyoruz. Onun fizibilite çalışmaları nasıl yapılacak? Daha modern bir görüntüye kavuşacak mı? Yapılacak olan çalışma tüm uluslararası turizme katkı sağlayacaksa ben, bundan mutluluk duyarım. Ama belli bir ülkenin vatandaşlarına bir turizm tesisi yapılıyorsa kafamızda soru işaretleri uyandırır. Sadece Arap değil, başka ülkelerden de turistleri ülkemize çekmeli ve bu yönde çalışmalıyız. Golf sahası olacak ama vatandaş sözde biliyor. Proje şekillenirse daha iyi göreceğiz\" diye konuştu.

\'KENT İNSANI YETENEKLİDİR\'

Projeyi olumlu bulan ve kent insanın da golfe yetenekli olduğuna inandığını söyleyen Osman Çavuşoğlu, \"Golf sporu dünyada yaygın; ama ülkemizde pek yaygın değil. Bu şehrin insanlarının özellikle gençlerinin bu spor dalına yatkınlığı olduğunu düşünüyorum. Bilindiği gibi Trabzon\'da geçmişten beri tenisinden tutun da yelkenlisine kadar birçok dalda spor yapılıyordu. Kent insanının golf hususunda önemli yetenekleri olduğunu düşünüyorum. Proje, son derece turizme de katkısı olur. Biraz pahalı bir spor; ama kulüpleşme kurularak, kentte futbolun dışında da golf sporu bölgemize çok önemli katkı vereceğini düşünüyorum\" dedi.

\'GOLFÜ TELEVİZYONDAN İZLİYORUM\'

Projenin tamamlanmasıyla ilçe olarak büyük başarı elde edileceğini dile getiren Tuncay Güveloğlu ise \"Çok güzel olur. Bence büyük bir başarı. Daha ne olsun. Gençlerimiz kahve köşelerinden kopacaklar ve en güzel bir tablo içerisinde sosyal aktiviteyle buluşacaklar. Golfü televizyondan izliyorum ve çok güzel buluyorum. Proje yapılırsa oynamak isterim; ama oynayamasam da mutlaka izlemek isterim\" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Onur Şahin de Trabzonluların golfe yabancı olduğunu belirterek, kentte başka yatırımların yapılması gerektiğini de söyledi. Kadir Sağlam ise golfün Türk geleneğinde olmadığa dikkat çekerek, daha çok kültürel değerlere sahip çıkan projelere yönlenilmesi gerektiğini belirtti.

BAŞKANLAR, MÜJDELEMİŞTİ

Öte yandan Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu\'nun katılımlarıyla geçen yıl Yomra\'da golf seçmeleri yapılmıştı. Seçmelerin ardından Ağaoğlu ve Sağıroğlu, ilçeye 18 çukurlu golf sahası yapılacağını duyurmuştu.



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