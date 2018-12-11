Karadeniz'e deniz üssü geliyor

Trabzon'un Sürmene ilçesinde tam donanımlı deniz üssü kuruluyor.

Türkiye’de Gölcük, Aksaz, Foça, Ereğli, Mersin, İskenderun, Çanakkale ve İstanbul’da deniz üssü bulunuyor.

Doğu Karadeniz’de devriye gezen gemilere liman olacak deniz üssünde 400 asker ve 200 sivil memurun görev alması bekleniyor.

Kurulacak deniz üssünü Sputnik’e değerlendiren eski Rus donanması komutanı Viktor Kravçenko Türkiye’nin hamlesinin bölgedeki güç dengelerini etkilemeyeceğini söyledi.

Kravçenko şöyle konuştu: “Türkiye’nin Karadeniz’de askeri üssü bulunmuyordu ancak kurulacak üs, bölgedeki dengeleri etkilemeyecek. Bilindiği gibi, bizim Karadeniz üssümüz Sivastopol ve Novorossiysk’te bulunuyor. Dolayısıyla korkulacak bir durum söz konusu değil, Türkiye’de inşa edilecek üssü gözleyeceğiz.”