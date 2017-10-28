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Ekonomi

Karadeniz'de hamsi bolluğu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- KARADENİZ'de yerli hamsinin çıkmasıyla birlikte balık tezgahlarında bolluk yaşanmaya başladı

28 Ekim 2017 19:10

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- KARADENİZ\'de yerli hamsinin çıkmasıyla birlikte balık tezgahlarında bolluk yaşanmaya başladı.
Av yasağının 1 Eylül\'de sona ermesi ardından Karadeniz’de palamut ile sezonu açan balıkçılar, tezgahlarını hamsiyle doldurmaya başladı. Hamsiyle birlikte balık tezgahlarında bolluk yaşandı. Balıkçı İsmet Kanca, \"Hamside şu an bereket ve bolluk var. İnşallah daha da çok olacak. Sezon iyi geçiyor. Hamsinin bolluğu ve bereketi daha da çok olacak diye umut ediyoruz. Hamsinin kilosunu 5 TL\'den satıyoruz. Fiyatların 5 TL\'den aşağı düşeceğini tahmin etmiyorum. Palamut tanesi 5-13 TL arası, sarı kanat çinekop 10 TL, mezgit 8 ile 15 TL arası değişiyor. Barbun 15 TL\" dedi.

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