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Spor

Karadağ'ın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL / DHA A Milli Futbol Takımımızın, 27 Mart Salı günü Podgorica Şehir Stadyumu'nda özel maçta karşılaşacağı Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu

13 Mart 2018 19:40

İSTANBUL / DHA

A Milli Futbol Takımımızın, 27 Mart Salı günü Podgorica Şehir Stadyumu\'nda özel maçta karşılaşacağı Karadağ\'ın aday kadrosu belli oldu.
Karadağ\'ın Türkiye ile oynayacağı maç için teknik direktör Ljubisa Tumbakovic tarafından davet edilen 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Mladen Bozovic (Larissa), Milan Mijatovic (Buducnost), Danijel Petkovic (Lorient)
Defans: Stefan Savic (Atletico Madrid), Filip Stojkovic (Kızılyıldız), Adam Marusic (Lazio), Zarko Tomasevic (Oostende), Marko Simic (Pahkator), Emrah Klimenta (Los Angeles Galaxy), Nemanja Mijuskovic (Tosno), Boris Kopitovic (Cukaricki)
Orta saha: Marko Jankovic (Partizan), Nikola Vukcevic (Braga), Elsad Zverotic (Sion), Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), Marko Vesovic (Legia Varşova), Nebojsa Kosovic (Partizan), Mirko Ivanic (BATE), Damir Kojasevic (Shakhter Karagandy), Vladimir Jovovic (Jablonec), Sead Haksabanovic (West Ham United), Aleksandar Boljevic (Waasland-Beveren), Marko Bakic (Belenenses)
Forvet: Stevan Jovetic (Monaco), Fatos Beciraj (Mechelen), Stefan Mugosa (Incheon United), Luka Djordjevic (Arsenal Tula)

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