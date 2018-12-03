Karadağ - Türkiye: 71-66

İSTANBUL (DHA) - 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2\'nci Turu\'nda I Grubu\'nda yer alan Türkiye deplasmanda Karadağ\'a 71-66\'lık skorla mağlup oldu.

Türkiye mücadeleye, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Berkan Durmaz ve Oğuz Savaş beşiyle başladı. Derek Needham ve Oğuz Savaş\'ın karşılıklı sayılarıyla başlayan mücadelede 3\'üncü dakikaya Metecan\'ın basketiyle milli takım 4-3 üstün girdi. Oyunun temposunun düştüğü bölümlerde ikili oyunları Metecan ve Semih ile değerlendiren Türkiye durumu 13-7 yaptı. İlk periyotu 17-13 önde tamamlayan milliler, 2\'nci çeyreğin başında Sekulic ve Carapic\'in sayılarına engel olamayınca 14\'üncü dakikada ev sahibi ekip 20-19\'luk üstünlüğü yakaladı. Ara sonrasında Sertaç Şanlı ile rakibinin serisine son veren Türkiye oyunun temposunu da kontrol ederek, Doğuş Balbay\'ın üç sayılık basketiyle skoru 29-26 yaptı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Erkek Basketbol Takımı 38-37 önde kapattı.

Üçüncü periyotun başında Ivanovic ile üç sayılık basket bulan rakibine Berkan, Semih ve Wilbekin ile yanıt veren milliler, 25\'inci dakikada 8 sayılık farkı yakaladı: 51-43. Mola alan Karadağ, aranın ardından Sekulic, Ivanovic ve Dubljevic\'in sayılarıyla skor bularak durumu 53-51\'e getirdi. Bu bölümden sonra özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle mücadelenin dördüncü çeyreğine 58-55 üstün giren Karadağ, son 10 dakikalık bölüme de Ivanovic\'in basketiyle başladı. Doğuş Balbay\'ın pota altı tipiyle skor üreten ay yıldızlılar, durumu da 64-57 yaptı. İki takımın da skor bulmakta zorlandığı bölümde Wilbekin ve Doğuş ile serbest atış çizgisinden sayılar kaydeden milli takım, 39\'uncu dakikaya girilirken skoru 69-66\'ya getirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan son dakika içerisinde Dubljevic ile basket bulan Karadağ, mücadeleden de 71-66 galibiyetle ayrıldı.

Moraca Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Serhat Galip, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, TBF yönetim kurulu üyeleri, TBF CEO\'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.

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