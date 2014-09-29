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Dünya
Deutsche Welle

Karaciç davasında sona gelindi

2 Ekim’e kadar sürecek duruşmalarda savcılık ve savunma makamı son kez söz alacak. Radovan Karaciç hakkında müebbet hapis cezası isteniyor.

29 Eylül 2014 23:52


Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi'ndeki savcılar eski Sırp lider Radovan Karaciç'i, Bosna'da Sırp olmayan halka karşı yürütülen soykırım kampanyasının itici gücü olarak niteledi.

Savcı Alan Tieger, “Yüzlerce tanık, 80 bin sayfalık tutanak ve 10 bin delilden sonra, etnik temizlik politikası nihayet ortaya çıktı. Ve Karaciç, bunun itici gücüydü” dedi.

1992-1995 yılları arasında 100 bin kişinin ölümüne yol açan Bosna'daki savaş sırasında önde gelen bir siyasi olarak Karaciç'e verilebilecek en ağır cezanın ne olabileceği üzerinde duruluyor.

Karaciç ise hakkındaki iddiaları reddetti ve ölümlerden sorumlu olmadığını iddia etti.

Karaciç, savaşta "soykırım yapmak", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kanunlarına aykırı hareket etmek" suçlarından yargılanıyor.

Lahey'deki mahkemede, 29 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında yapılacak duruşmalarda, savcılık ve savunma makamı son kez söz alacak. Mahkeme, son sözlerin söylenmesinin ardından, 7 Ekim'de taraflara son kez itiraz hakkı verecek.

Karaciç, 2008 yılında Sırbistan'da yakalanmış ve Lahey'deki yargılanmasına 26 Ekim 2009 yılında başlanmıştı. Savcılık, Karaciç'in müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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