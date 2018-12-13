Karacabey Belediyespor'da hedef 3 puan

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

TFF 3\'ncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, ligin ilk yarısının son maçında pazar günü kendi evinde Cizrespor ile karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu randevu Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu\'nda pazar günü saat 13.30\'da oynanacak ve müsabakada Serhad Ürkmez düdük çalacak. Sahada 3 puanı alabilmek için varını yoğunu ortaya koyacaklarını belirten Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, kendi sahaları ve seyircileri önünde galip gelmek istediklerini söyledi. Şermet, \"Cizrespor iyi ve tecrübeli bir takım. Şu anda ligin son sırasında yer alıyorlar. Fakat biz buna bakarak rakibimizi küçümsemiyoruz. Ligde yer alan takımların hepsi birbirini yenecek güçte. Biz Cizrespor maçına iyi hazırlandık. Şuanda kadromuzda sakat veya cezalı oyuncumuz yok. Cizre maçından 3 puan alarak ligin ilk yarısını üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz. En iyi kadroyla sahaya çıkarak maçı kazanmayı istiyoruz. Seyircimizin önünde Cizrespor maçından galibiyetle ayrılmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız\" ifadelerini kullandı.

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