Karabük'te off-road heyecanı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA) - Karabük\'te düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası\'nın 6\'ncı ayağında, pilotların zorlu parkurlardaki mücadeleleri heyecanla izlendi. 2 gün süren yarışmayı, Cevdet Duru ve Aydemir Uzun ikilisi kazandı.

Karabük - Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü\'nün katkılarıyla gerçekleştirilen ve dün başlayan şampiyonanın ilk gününde Çamlıköy Köyü mevkiinde 22 pilot, 16 kilometrelik orman yollarındaki parkurda mücadele etti. Bugün ise 20 pilot, 20 kapıdan oluşan 36 kilometrelik zorlu parkurda yarıştı. 5 saat süren yarışta 407 kapı numarasıyla yarışan Hüseyin Memi ve Muhammet Ali Yılmazer ikilisinin aracı devrildi. Motor kısmından kıvılcımlar çıkan araçtan dumanlar yükselirken görevliler yardıma koştu. Görevlilerin yardımıyla düzeltilen araç yarışa devam etti. Yarış sonunda Adapazarı Belediye 54 Off-road Team adına yarışan Cevdet Duru ve Aydemir Uzun ikilisi birinci, Mehmet Vurulmuş ve Mehmet Gözetleyen ikilisi ikinci oldu. Nihat Keskin ve Yasemin Biber Toker ile İsmail Ayhan ve Ali Pertev ise üçüncülüğü paylaştı. Dereceye girenler için Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi\'nde ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere kupalarını AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, KARDOFF Başkanı Ahmet Demir verdi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yarışlardan detay

- Takla atan araçtan dumanların yükselmesi

- Ödül töreni