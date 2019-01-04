Karabük'te 'kar' ulaşımı durdurdu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde, D-100 yolunun Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Bolu istikameti, ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı.

Karabük ile Bolu\'nun Gerede ilçesi arasında yer alan, İstanbul ve Ankara\'ya ulaşımı sağlayan D-100 yolu Eskipazar Kemikli Rampaları geçişinde, kar ve buzlanma nedeniyle Bolu yönüne ulaşım durdu. Uzun kuyruklar oluşan yolda sürücüler, yaklaşık 1 saat yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI