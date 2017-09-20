Karabük'te kaçak avlanan 5 kişiye para cezası

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te kaçak avcılık yaparken suçüstü yakalanan 5 kişiye toplam 3 bin TL para cezası uygulandı.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, av koruma faaliyetleri kapsamında Eskipazar İnceboğaz mevkisinde kaçak avlanan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Yanlarında getirdikleri teypte bıldırcın, keklik, kaz, ördek gibi değişik türde hayvanların sesini açarak avlanan 5 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği toplam 3 bin TL idari para cezası uygulandı. 2 teyp, takozu olmayan 1 otomatik av tüfeğine el konuldu.

2017 yılında kaçak avlanan toplam 56 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.



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