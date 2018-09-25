Karabük'te başkandan kirlilik tepkisi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.\'deki (Kardemir) skal kırma tesislerinin hiçbir yönetmeliğe uygun olmadığını öne sürdü. Sosyal medyadan canlı yayın yaparak takipçileriyle bu durumu paylaşan Başkan Vergili, \"Şehrin tam ortasında öyle bir cüruf sahası var ki buradan kalkan toz Karabük\'e havadan dağılmış oluyor. 450 milyon TL kâr açıklayan bir şirketin çevre ile ilgili de biraz duyarlı olması lazım\" dedi. Vergili, Çevre İl Müdürlüğü\'nü göreve çağırdı.

Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili, Kardemir\'in kentin ortasında kalan ve cürufu kırarak çimento fabrikasında kullanılmak üzere toz haline getiren etrafı açık skal kırma tesislerinin, hiçbir yönetmeliğe uygun olmadığını öne sürdü. Başkan Vergili, durumu sosyal medyadan canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaşması ve Çevre İl Müdürlüğü\'ne suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

\'ÇEVREYLE İLGİLİ BİRAZ DUYARLI OLMALARI LAZIM\'

Tesislerden yükselen tozların Karabük\'e havadan dağıldığını söyleyen Vergili, \"Canlı yayın yapma gereğim bir an önce Karabüklülere ulaşmak içindi. O yapmış olduğum canlı yayında aşağı yukarı 50 bine yakın Karabüklüye ulaşmış olduk. Şehrin tam ortasında öyle bir cüruf sahası var ki, buradan 5-10 bin ton toz Karabük\'e havadan dağılmış oluyor. Yakın mahalledeki evlerin çatısındaki beyazlıklardan belli. Kimse dışarıda çamaşır dahi asamıyor\" diye konuştu.

Kardemir\'in bu duruma duyarsız kaldığını ileri süren Belediye Başkanı Rafet Vergili, \"Kardemir de buna sürekli olarak duyarsız kalıyor. 450 milyon TL kâr açıklayan bir şirketin çevre ile ilgili de biraz duyarlı olması lazım. Biz 450 milyon TL buraya harcansın demiyoruz. Senede 10-15 milyon TL gibi bir parayı Karabük için harcamış olsaydı bu problemlerin hiçbirisini yaşamazdık. 5-7 yıldan bu tarafa geciktirmiş oldukları toz filtreleri programı var. Bu sene sonuna kadar temin verdiler. Ben çok iyi biliyorum. Bu toz toplama filtrelerinin problemini çözemeyecekler. Şehrin ortasında skal kırma tesisi çalışıyor. Buna Çevre İl Müdürlüğü tamamen duyarsız. Kardemir yöneticileri tamamen duyarsız. Çünkü hiçbir zaman gelip etrafını görmüş değiller. Bir mahalle toz toprak içerisinde kalıyor. Bir sürü hastalıklara sebebiyet veriyor. Herkes duyarsız. Buna bir şey söylemek gerekiyordu\" dedi.

\'TOZLAR KARABÜK\'ÜN ÜSTÜNE YAGIYOR\'

Bunun dışında milyonlarca ton cürufun Karabük\'ün hemen üstündeki dağlara stoklandığına dikkat çeken Başkan Vergili şöyle devam etti:

\"Buralarda hiçbir rehabilitasyon çalışması yok. Dolgu biten alanların mutlak suretle üstünün toprakla örtülüp ağaçlandırılması gerekir. Bunlara dikkat eden yok. Dağlardan ve şehrin ortasından esen rüzgarlar binlerce ton tozu Karabük\'ün üstüne yağdırmakta. Biz buna karşılık bir mesaj verelim, dedik. Ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde bu konuyu çok daha ciddiye alıp, artık kazanmış oldukları paranın bir miktarını da Karabüklülere harcamayı düşüneceklerdir.\"

\'HER SENE CÜRUF PATLAMASI OLUYOR\'

Canlı yayından sonra şu ana kadar kendisine firma yetkililerinden bir dönüş olmadığını ifade eden Vergili, \"Bildiğim kadarıyla skal kırma tesisleri durdurulacak, etrafı kapatılacak, filtrelenme sistemi yapılacak. Ama bu yeterli değil. Onun etrafında şu anda binlerce ton kırılmış cüruf bekliyor. Bunların hızlı bir şekilde temizlenmesi lazım. Dere yatağının orası mutlaka hızlı bir şekilde ıslah edilip, erimiş olan madeni oraya dökmemeleri lazım. Senede zaten 1-2 defa veya 2-3 senede 1 sefer mutlaka cüruf patlaması olup binaların camları kırılıyor. Bunun tek sebebi su ile teması. Kendi bölgelerin içerisinde bunları döküp, işleyip işte ekonomiye katkıda bulunacaklar ya da bundan kurtulacaklar mı, farklı yerlere mi depolayacaklar? Bunları iyi bir program içerisinde yapmaları gerekiyor. Biz bunu söylüyoruz. Bizim başka bir istediğimiz yok\" diye konuştu.



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